Qué esperar de los Globos de Oro 2017

Hollywood saca el esmoquin de nuevo hoy domingo en Beverly Hills con la entrega de los Globos de Oro. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood otorga 25 premios que vienen a ser el primer indicador importante de cuáles son las películas y series de televisión que más han gustado a la propia industria. El formato de separar entre drama y comedia permite nominar a mucha gente distinta, ver muchas estrellas y montar un buen espectáculo, que es de lo que trata cualquier entrega de premios televisada. Aquí van algunas pinceladas de lo que se puede esperar este año de una de las grandes fiestas de Hollywood.

¿Apuesto todo a 'La La Land' como mejor comedia?

Llevamos un año, en general, que no aconseja hacer predicciones. Pero si hay un premio que parece definitivo es el del musical de Damien Chazelle en el que brillan Ryan Gosling, Emma Stone, Los Ángeles y el propio Hollywood. La industria del cine ha demostrado que no hay nada que le emocione más que las historias sobre sí misma y La La Land, con su actualización del género musical de campanillas y sonrisas a la luz de la luna, tiene todos los elementos para cegar a la industria ante cualquier otra opción a la hora de repartir premios. En los Globos de Oro, además, compite en la categoría de musicales y comedias con películas menores como Florence Foster Jenkins o Deadpool. Con la debida prudencia, pocas veces se ve un consenso tan grande sobre un premio como en esta ocasión.

¿Cuáles son las otras favoritas?

La competición es muy interesante en la categoría de drama. Las dos películas más celebradas por la crítica en Hollywood este año están siendo Moonlight, de Barry Jenkins, y Manchester by the sea (Manchester frente al mar), de Kenneth Lonergan. Son las favoritas de las predicciones. Fuera de estas dos, atentos a Hacksaw Ridge (Hasta el ultimo hombre), una película bélica que supone el regreso a la dirección de Mel Gibson después de una década de ostracismo en Hollywood. Gibson puede volver al escenario de los Globos de Oro, esta vez no para ser humillado por Ricky Gervais, sino para culminar su vuelta del exilio. Animales nocturnos, la película de Tom Ford, está nominada a director y guion, pero no a película. Silence, de Martin Scorsese, ha sido completamente ignorada así que no podremos testar este domingo sus opciones para futuros premios.

¿Cuáles son las estrellas que más brillan?

Ryan Gosling y Emma Stone. Sería raro que no se llevaran los dos el premio en su categoría. Son una pareja magnética desde Crazy, Stupid, Love y hacen brillar La La Land. En drama, las quinielas se reparten entre Casey Affleck (Manchester frente al mar) y Denzel Washington, celebradísimo por Fences, aunque a Washington le acaban de dar un premio a toda su carrera los mismos que votan. Entre las actrices, el duelo es entre Isabelle Huppert (Elle), Amy Adams (La llegada) y la favorita, Natalie Portman por su Jackie Kennedy en Jackie, de Pablo Larraín.

¿Me fío para la quiniela de los Oscar?

Mejor no. Los Globos de Oro no influyen en los Oscar más que cualquier otro de la docena de premios que la industria se da a sí misma en estos dos meses. En definitiva, son procesos distintos. Uno es un endiablado sistema democrático de casi 6.000 profesionales y otro son 90 periodistas votando lo que les parece. Pero estos premios son los primeros en decir quiénes son los ganadores y perdedores del año, cuáles son las películas que han caído mejor y las mejores campañas de promoción. Los Globos son un termómetro fiable del triunfo en Hollywood y permiten adivinar las tres o cuatro películas que se disputarán los principales Oscar, pero no los ganadores.

¿Ganarán las series de siempre?

En los Globos de Oro suele verse más riesgo que en los premios grandes de la televisión, los Emmy. De estos premios suele salir esa serie que no conocías o no te atrevías a empezar y resulta que es estupenda. Por supuesto que en drama está nominado Juego de tronos, pero las apuestas se centran en sus competidoras. Stranger Things es la serie debutante de la que más se ha hablado este año a nivel mundial. También está Westworld, con un reparto espectacular, y, sobre todo, el entretenido drama palaciego The Crown. A los Globos parece que les gusta ser los primeros en reconocer el talento nuevo en televisión, como hicieran con Mozart in the Jungle y Transparent. Porque en el apartado de comedia ocurre lo mismo, y Veep, el equivalente a Juego de tronos en esta categoría, no es la apuesta segura frente a Atlanta, Black-ish y las dos mencionadas. En cuanto a miniserie, el fenómeno televisivo del año en EE UU es The People vs. OJ Simpson, que arrasó en los Emmy y es la gran apuesta este domingo.

¿Se hablará otra vez español?

Iñárritu, Lubezki y Cuarón no pueden hacer películas todos los años. En esta edición la presencia latina es el director chileno Pablo Larraín con Neruda, que aspira a mejor película extranjera, Viggo Mortensen por el papel protagonista de Captain Fantastic y dos actores que repiten nominación con papeles por los que ya han sido premiados: Gina Rodríguez por Jane the Virgin y Gael García Bernal por Mozart in the Jungle.

¿Cómo se llamaba el gamberro que lo presenta?

No está. Los productores de la gala han contratado a Jimmy Fallon como maestro de ceremonias. El presentador del Tonight Show, el programa de variedades nocturno más mainstream de la televisión norteamericana, derrocha humor blanco y buen rollo. Será un cambio enorme respecto a Ricky Gervais, que hacía un show propio en el escenario con bromas hirientes sobre todo lo que se movía en el salón y fuera de él. El propio Fallon deja claro esta semana en The Hollywood Reporter que todos los presentes están a salvo. Pero habrá bromas sobre Trump: “Es la primera fiesta de 2017, y puede que sea la última”.

Los premios Globos de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se entregan el domingo, 8 de enero, en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, a las 5 de la tarde hora del Pacífico.