Las series de las que hablaremos en 2017

Regresos del pasado. Grandes nombres del cine que se pasan a la televisión. Más superhéroes. Ciencia ficción. En 2017, a los grandes regresos de series como Juego de tronos, Homeland, The Leftovers o Stranger Things, se sumará otro arsenal de títulos nuevos que piden paso en la apretada agenda seriéfila. Estas son solo algunas de las series de las que hablaremos en el año que acaba de comenzar.

La vuelta de Twin Peaks (en España, se verá en Movistar +) con una nueva temporada a mediados de año se producirá, seguro, entre una gran expectación. David Lynch se pone detrás de las cámaras para, junto a buena parte del reparto original y algunas incorporaciones, volver a dar vida al peculiar universo que revolucionó la pequeña pantalla a comienzos de los noventa. Ahora tendrán que verse las caras con un mundo televisivo muy diferente al de entonces y que la propia Twin Peaks ayudó a cambiar.

La serie del agente Cooper no es la única que se apunta a la moda del revival televisivo. Prison Break también vuelve del cementerio de series con una nueva entrega que en España se podrá ver en Fox. El mismo canal emitirá 24: Legacy, que recupera al espíritu de la serie que protagonizara Kiefer Sutherland pero ahora sin el mítico agente Jack Bauer. La Flota Estelar también se vuelve a poner en marcha con Star Trek: Discovery (en mayo en Netflix). El espíritu de The Good Wife, terminada en 2016, seguirá vivo en The Good Fight, serie derivada de la protagonizada por Julianna Margulies y que cuyo reparto encabezan Christine Baranski, Cush Jumbo y Rose Leslie.

Avance de 'The Good Fight'.

Mucha expectación ha levantado el drama de época Taboo, miniserie británica protagonizada por Tom Hardy que relata la vida de un hombre dado por muerto que regresa a Londres tras varios años perdido en África. Una de las grandes apuestas de BBC para la próxima temporada se podrá ver en HBO España desde el 7 de enero. Otra historia de época es la que narrará The Terror y que emitirá AMC España. Producida por Ridley Scott y ambientada en 1847, sigue a un equipo de expedición de la Marina Real que es atacado por un misterioso depredador que acecha a los barcos y sus tripulaciones. Muy esperada también es la adaptación al formato serie de la novela de Neil Gaiman American Gods. La ficción tiene a Bryan Fuller y Michael Green como creadores y cuenta en su reparto con actores como Ian McShane o Gillian Anderson.

Tráiler de la serie británica 'Taboo'.

A lo largo de 2017 HBO estrenará The Deuce, la nueva serie de David Simon (The Wire, Treme), centrada en el surgimiento de la industria del porno en Nueva York y que tendrá a James Franco y Maggie Gyllenhall como protagonistas y que estrenará HBO España. La plataforma online también traerá el 19 de enero el drama bélico Six, protagonizado por Walton Goggins. Y engrosará la lista de estrellas cinematográficas que se pasan a la pequeña pantalla con Big Little Lies, miniserie que cuenta en su reparto con Nicole Kidman y Reese Witherspoon. Además, ha comprado los derechos de emisión de Feud, la nueva creación de Ryan Murphy (American Horror Story; American Crime Story) en la que un reparto lleno de grandes nombres reflejará la rivalidad que existía entre Joan Crawford (interpretada por Jessica Lange) y Bette Davis (Susan Sarandon).

Tráiler de la miniserie 'Big Little Lies'.

No solo en Juego de tronos aparecerá España como escenario en producciones internacionales en este año. La nueva serie de la productora de Shonda Rhimes, Still Star Crossed, transformará las calles de Cáceres, Ciudad Real o Salamanca en la Verona de Romeo y Julieta. Y la Barcelona de Gaudí se asomará a Emerald City, serie de fantasía ambientada en el mundo de Oz y que en España estrenará COSMO el 13 de enero.

Avance de 'Emerald City'.

Además, la pequeña pantalla seguirá llenándose de superhéroes y alimentándose de historias que nacieron en forma de cómic. Una de las primeras en llegar será Riverdale (27 de enero en Movistar Series Xtra), basada en los personajes de los cómics de Archie pero desde un punto de vista más oscuro. La historia de David Heller, protagonista del cómic de Marvel Legión, cobrará vida en la pequeña pantalla con Noah Hawley (Fargo) como máximo responsable y Dan Stevens (Downton Abbey) como protagonista en una serie que Fox estrenará el 13 de febrero. Netflix también seguirá expandiendo el universo de Marvel con las andanzas de Iron Fist, The Punisher y Los Defensores, que reunirá a Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Puño de Hierro en una miniserie. Además, en Estados Unidos la cadena NBC ya tiene lista Powerless, la primera comedia ambientada en el universo de superhéroes de DC.

Tráiler de la serie 'Legion'.

Pero no solo de superhéroes vive Netflix y para este año tiene ya varios estrenos en cartera. Uno de los primeros será la adaptación al formato por capítulos de Una serie de catastróficas desdichas. Basada en los libros de Lemony Snicket que cuentan la historia de los hermanos Baudelaire y su vida con el Conde Olaf, estará protagonizada por Neil Patrick Harris. Drew Barrymore y Timothy Olyphant protagonizarán la comedia Santa Clarita Diet, mientras que en 2017 también se esperan dos thrillers psicológicos con el sello de la plataforma online: Gypsy, protagonizado por Naomi Watts, y Mindhunter, creada por David Fincher.

Avance de la serie 'Una serie de catastróficas desdichas'.

Mientras, el servicio de vídeo en streaming de Amazon, recién llegado a España, también traerá estrenos. Uno de ellos es Sneaky Pete, drama criminal protagonizado por Giovanni Ribisi y que cuenta entre sus productores con David Shore (House) y Bryan Cranston, que también participa como actor en la serie. Otro de sus estrenos será Z: The Beginning of Everything, drama de época protagonizado por Christina Ricci dando vida a Zelda Fitzgerald. Las dos aterrizarán en España en los próximos meses pero sin fecha confirmada.

Y todavía quedan más, como una comedia dramática creada por Jim Carrey, un drama ambientado en los setenta con Idris Elba como protagonista o una nueva comedia de Judd Apatow para HBO. Un arsenal de series inabarcable al que habrá que sumar los regresos, las series europeas y las procedentes de otras latitudes. En definitiva, vayan despejando la agenda de 2017.