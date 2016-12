La primera autopsia no aclara la causa de la muerte de George Michael

La primera autopsia para determinar la causa de la muerte del cantante George Michael ha arrojado resultados "no concluyentes", según ha dicho este viernes la policía, por lo que serán necesarias "nuevas pruebas". El músico falleció el pasado domingo, día de Navidad, a los 53 años en su casa en el condado inglés de Goring-on-Thames, Londres. Su pareja, el libanés Fadi Fawad, lo encontró muerto en la cama. La policía considera que el fallecimiento "sigue siendo inexplicable pero no sospechoso".

"La causa de la muerte no es concluyente y es necesario llevar a cabo más pruebas", ha dicho un portavoz de la policía. Los resultados de los nuevos análisis no se conocerán hasta dentro de "varias semanas". El representante del cantante, Michael Lippman, informó a los medios locales que la causa del fallecimiento había sido un paro cardíaco en la cama. La estrella del pop "se fue en paz", dijo el manager.

El británico saltó a la fama por su participación en el grupo Wham! entre 1982 y 1986, aunque luego tuvo una destacada carrera solista. George Michael, cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de discos en una trayectoria de casi cuatro décadas. En los últimos meses estaba trabajando en un nuevo álbum. La prensa británica asegura, sin embargo, que dejó al menos tres álbumes sin publicar.

El músico vivió el estrellato pop como integrante de este grupo, donde alcanzó hitos comerciales como Wake Me Up Before Yo Go-Go, a mediados de los ochenta. Wham! formó parte del boom del nuevo pop británico de los ochenta, que se caracterizaba por su asombrosa dosis de hedonismo y su cuidada estética.

El difunto estaba considerado uno de los diez músicos más ricos de Reino Unido, con una fortuna estimada entre 70 y 100 millones de libras esterlinas en activos, propiedades inmobiliarias y dinero en efectivo.