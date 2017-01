Entrevista

El escritor peruano dice que fue amigo de Castro sin ser castrista, si ello es posible. “Eso es un cúmulo de coincidencias. Al parecer, yo figuraba en una lista negra de Cuba. Estaba mal visto. Un día conocí a Roberto Fernández Retamar y le dije que era el único latinoamericano que no había ido a Cuba y que por qué no me sacaba de la lista. Me invitaron a ir y luego lo que me pasó fue algo parecido a un lío de faldas, esta vez, socialista. Con Trinidad Pérez, una cubana influyente con la que congenié mucho. Terminamos de novios y, prácticamente, Fidel nos casó, en sentido figurado. Una vez nos soltó un cariñoso sermón sobre la constancia: la constancia, repetía. Ya, pero no la tuvimos, le fallamos. Duró seis meses lo nuestro”.

Dice que en Cuba se portó bien, como “un ángel”. “Fíjese que una vez, García Márquez me pidió que lo reemplazara a él al lado de Fidel porque llegaba de visita la madre Teresa de Calcuta. Yo no sé… Tenía que ir a todos lados con un escritor. Puede que por timidez. Alguien que le dijera que lo que decía estaba bien… Pero la situación fue grotesca: él le decía a ella: ‘Es usted un producto finísimo del marxismo leninismo porque le ha dado todo a los pobres’. Y ella respondía: ‘A los pobres, no. ¡Por amor a Dios!’. Y Fidel: ‘Pero Dios, madre, no existe…’. Y así. Luego él me dijo: ‘¿Sabes qué? Es la primera vez que me visita una santa”.